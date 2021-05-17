75 مليون دولار تعويضاً لأخوين حُكم عليهما بالإعدام

المصدر: وكالات

منحت هيئة محلفين أمريكية 75 مليون دولار لأخوين غير شقيقين ومعاقَين ذهنياً، بعدما أمضيا عقوداً في السجن، لإدانتهما خطأً في عام 1983 باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً.

وقررت هيئة المحلفين في ولاية كارولاينا الشمالية، المؤلفة من 8 أشخاص، "الجمعة"، أن يحصل كل منهما، على 31 مليون دولار تعويضاً عن الأضرار؛ مليون دولار لكل منهما عن كل عام قضاه في السجن.

كما منحتهما هيئة المحلفين تعويضات تأديبية بقيمة 13 مليون دولار، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط."

وقال محامي المدعى عليهما؛ إليوت أبرامز: "وجدت هيئة المحلفين الأولى التي استمعت إلى جميع الأدلة، بما في ذلك الأدلة التي أُخفيت بشكل خاطئ، أن هنري ماكولوم وليون براون، ووجدت أنهما تعرضا للظلم بشكل واضح ومؤلم، وفعلت ما يمكن أن يفعله القانون لتصحيح الأمر".

وأضاف: "كانا مراهقَين وخائفين، وكان معدل ذكائهما منخفضاً عندما استجوبتهما الشرطة وأُكرها على الاعتراف. كان ماكولوم في التاسعة عشرة من عمره، وكان براون في الخامسة عشرة من عمره."

وأُفرج عنهما من السجن عام 2014 بعد أدلة الحمض النووي التي أثبتت براءتهما.

