علماء يتوصلون لشريحة قابلة للزرع بحجم حبة الملح

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يعتقد الباحثون في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة كولومبيا أنهم توصلوا لاختراع منظومة الشريحة المنفردة الأصغر في العالم بحجم حبة الملح.

وأفاد موقع "يورو نيوز" بأن الشريحة لا تتعدى 0.1 ملليمتر وأنه لا يمكن رؤيتها إلا تحت جهاز الميكروسكوب ويتم حقنها في الجسم قد تحول الأجهزة الكهربائية التي تتم زراعتها لتبقي الناس على قيد الحياة.

وأشار كين شيبارد، مسؤول الدراسة والبروفسور في مجال الهندسة الطبية الحيوية بالقول: "إننا مهتمون جداً بالأجهزة القابلة للزرع التي نسميها أجهزة منظومة الشريحة."

ويعتقد أن الأجهزة كالتي أنتجتها الدراسة قد تستخدم مبدئاً لمراقبة الحرارة وضغط الدم ومعدلات السكر والتعرق. ويعمل الفريق على تطويرها مستقبلاً، لأنها وبحسب اعتقاد شيبارد ستشكل مستقبل الأجهزة القابلة للزرع ولكافة أنواع الاستعمالات.