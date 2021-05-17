العلماء يصارعون لإنقاذ الموز من الانقراض

المصدر: إعداد: فاتن صبح

الموز، الفاكهة الأكثر شهرةً في العالم تواجه خطر الانقراض والعلماء يسابقون الزمن لإنقاذها عن طريق التحرير الجيني.

وقد اكتشف الباحث راندي بلويتز في مختبره بميامي عام 1989 سلسلةً من فطريات "تروبيكال رايس 4" (TR4) تعيش في التربة ومنيعة ضد المبيدات وتقتل الموز عبر حرمانه من الماء والمغذيات.

وذكر موقع "وايرد" أن الفطريات تلك تصيب نوعاً محدداً من الموز هو الكافنديش الذي يشكل 75% من الإنتاج العالمي.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة يعادل ذلك 50 مليون طن من موز الكافنديش سنوياً أي 99 بالمئة من كافة صادرات الموز عالمياً.

وبالرغم من انتشارها الواسع إلا أنها تتسم بميزة جينية منفردة عن سواها.

ويشير بلويتز إلى أنه في حين نجت أمريكا اللاتينية حيث تنمو صادرات العالم كله من الموز تقريباً من (TR4) إلا أنها مسألة وقت لا أكثر ولا يوجد بديل عن الموز.

إلا أن البروفسور جايمس دايل من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في بريسباين يحاول تطوير نوع مقاوم من الموز يأمل بعد سنوات من الأبحاث أن يبدا بيعه هذا العام ليكون أول نوع من الموز المعدل وراثياً. وذلك بعد أن يخضع لاختبار أساسي حيث إنه لم يتم تذوقه مطلقاً.