فقده قبل يوم من ذكرى زفافه.. زوج يعثر على خاتم زفافه حول عنق سمكة

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت غواصة في أستراليا على خاتم زفاف حول عنق سمكة، تبلغ قيمته 1000 دولار أمريكي.

وكانت سوزي كوينتال، وزوجها ناثان ريفز، اللذان يعيشان فى جولد كوست، يزوران جزيرة نورفولك على بعد حوالي 1600 كيلومتر شمال شرق جزيرة بأستراليا، لرؤية العائلة خلال فترة عيد الميلاد، ولكن عندما ذهب "ريفز" للسباحة في خليج إميلى، لاحظ فجأة سقوط خاتمه.

وعلى مدار الأشهر الماضية فقد الزوجان الأمل في العثور على خاتم زواجهما حتى اكتشفت الغواصة سوزان بريور، الخاتم المفقود الذي استقر حول جسم سمكة بوري، وقالت إنها سمعت أن زوجين فقدا خاتم زفافهما في وقت سابق من هذا العام، وتمكنت بأعجوبة من الوصول إليهم، مضيفة أن مشهد السمكة المحاصرة في الخاتم كان "مؤلمًا"، وفق "اليوم السابع".

وأضافت أنها شاهدت أسماكًا أخرى يتم اصطيادها فى حلقات بلاستيكية، لكن رؤية سمكة مثقلة بالمعدن كان أمرًا مثيرًا للقلق حقًا، وتابعت: "لا يمكن إزالة المعدن إلا عن طريق اصطياد السمك في شبكة وإزالته برفق، ويبدو أن السمكة على ما يرام حتى الآن".

فيما قالت الزوجة كوينتال، إن "زوجها بحث بشكل كبير في أعماق المياه عن الخاتم المفقود قبل عثور الغطاسة عليه، ولكن دون جدوى، وأضافت لصحيفة ديلي ميل أستراليا: "لقد حاول البحث عنه ثم أخبرني بالأمر ولم أكن سعيدة، وكنت أقول له دائمًا أن يخلعه قبل أن يذهب للسباحة.. ولقد فقد الخاتم قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لزواجنا".