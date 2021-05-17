شاهد.. الهنود يصطادون الأسماك في الطرقات

المصدر: البيان الإلكتروني

ضرب إعصار شديد بحر العرب قبالة جنوب غرب الهند مع رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة (87 ميلاً في الساعة)، ما تسبب بالفعل في هطول أمطار غزيرة وفيضانات أسفرت عن جنوح الأسماك إلى الطرقات.

ويظهر فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي اصطياد سكان مدينة كوتشي بولاية كيرالا الهندية للأسماك في الطرقات.