شاهد.. النبتة المتوحّشة

المصدر: البيان الإلكتروني

فيديو للمصور كيث لادزينسكي يظهر نبتة "خناق الذباب" أو "مصيدة فينوس" سيئة السمعة وهي تلتهم دودة ألفية ضالة تمشي فوق نباتات الغابة.

هذه النباتات موطنها ولايتا كارولينا الشمالية والجنوبية بالولايات المتحدة، وهي رمز للولايتين، وفريدة من نوعها بشكل لا يصدق.

خَنَّاق الذباب، هي إحدى النباتات أكلة اللحوم تنمو عادة على شكل تجمعات من 7 نباتات أو أكثر محيطة بساق مركزية يصل ارتفاعها إلى حوالي 30 سنتمتراً وتوجد في منطقة صغيرة في من المستنقعات التي تفتقر تربتها إلى النتروجين، بحسب (natgeowild).