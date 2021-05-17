إلقاء القبض على داهس أحد المشاة بسيارته خلال ممارسته التفحيط بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة السعودية الرياض من إلقاء القبض على المتسبب في دهس أحد المشاة بالمدينة، نتيجة تهوره في قيادة مركبته وممارسته التفحيط.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتسبب، وهو مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة، وفق ما نقلت عته صحيفة "الرياض".