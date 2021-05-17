«الهند» المفقود يتجول في هيوستن الأمريكية

المصدر: (دبي - أ. ب)

أفادت إدارة شرطة هيوستن بأنه تم العثور على نمر، يبلغ من العمر 9 أشهر، بعد أن شوهد في حديقة بهيوستن الأمريكية.

وشوهد النمر، المسمى «الهند»، لأول مرة وهو يتجول في أحد أحياء هيوستن يوم الأحد الماضي، مرتدياً طوقاً، ويتجول خارج منزل، حيث أظهرت العديد من مقاطع الفيديو، التي التقطها السكان، النمر وهو يقترب وجهاً لوجه مع نائب عمدة مقاطعة والر، وهو خارج الخدمة، ويعيش في الحي، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتيد برس». وقال النائب للشرطة إنه تم تنبيهه بشأن النمر على تطبيق «نيكست دور»، وهو تطبيق تواصل اجتماعي في الحي.