علماء يرصدون نشاطاً بركانياً حديثاً على المريخ

المصدر: (إعداد: فاتن صبح )

تحت عنوان لافت للانتباه كشف تقرير لـ«سي إن إن» أن البراكين على سطح المريخ لا تزال نشطة على الأرجح. هذا ما كشفه بحث جديد أشار إلى تاريخ من النشاط البركاني الحديث على سطح الكوكب الأحمر. ولا يزال العلماء يحاولون فهم تاريخ المريخ تساعدهم مركبات «ناسا» الجوالة.

ويعتقد العلماء أن جلّ النشاط البركاني للمريخ حصل بين ثلاثة وأربعة مليارات عام مضت، إضافة لبضعة انفجارات حدثت قبل ثلاثة ملايين عام. وتظهر الصور الحديثة التي تلتقطها المسبارات أدلة عن نشاط بركاني حصل خلال الأعوام الخمسين ألفاً الأخيرة. وتمتد المساحات الداكنة الملساء على طول ثمانية أميال وهي محاطة بشقوق بركانية تمتد لـ20 ميلاً من التصدعات.

وتقع هذه الميزة المذهلة في منطقة سهل إليسيوم بلانيتيا الممتد على خط استواء المريخ وثاني أكبر المساحات البركانية. وأشار ديفيد هورفاث الباحث في معهد علوم الكواكب إلى أن تلك «قد تكون البقايا الأحدث التي تم توثيقها على المريخ».