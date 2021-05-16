مصر..بيان شديد اللهجة من «المهن التمثيلية حول أزمة مها أحمد وأمير كرارة وأحمد السقا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت نقابة المهن التمثيلة اليوم برئاسة الفنان أشرف زكي بيانًا تهيب فيه بأعضائها الممثلين وصناع القوة الناعمة الالتزام بعدم التراشق وتغليب مصلحة الوطن، مؤكدين على دعمهم للقضية الفلسطينية.

وقالت النقابة في البيان: «تهيب نقابة المهن المتمثيلة بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع، وهو الدور الذي أشار له فخامة رئيس الجمهورية حين أشاد بالدور الايجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونية هذا العام، وهو الأمر الذي يدعونا جميعًا للفخر وللتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الايجابي» وفق صحف مصرية.

وأضافت النقابة في بيانها: «وهو الأمر الذي لا يتسق نهائيًا مع بعض السلوكيات المرفوضة تمامًا، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والاخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما، مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة العظيمة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرفة وتاريخية مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة».

واختتم: «يناشد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلة السادة أعضاء النقابة الأفاضل بالاتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة، كما تدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».