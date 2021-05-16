دراسة تثبت وجود الحاسة السادسة مخبرياً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تحديد الموقع بالصدى كما الوطاويط، حاسة يمكن أن يطورها البشر وفقاً لدراسة يابانية أثبتت إمكان وجود الحاسة السادسة مخبرياً. وقد أكد علماء من اليابان، وفق ما ذكر موقع «بريفينشن» أنه يمكن للبشر استخدام عملية تحديد الموقع بالصدى أو القدرة على تحديد موقع الأشياء من خلال الصوت للتعرف إلى شكل مختلف الأشياء ودورانها. ويمكن لذلك أن يساعدنا على «الرؤية» في الظلام.

وأشار الدكتور ميوا سوميا، الباحث في مركز المعلومات والشبكات العصبية في أوساكا اليابانية، والمشرف على الدراسة التي نشرت في مجلة «بلاس وان»، إلى أن «معاينة كيف يمكن للبشر اكتساب قدرات حسية جديدة لإدراك البيئات المحيطة يمكن أن تؤدي لفهم مدى مرونة العقل البشري». وأضاف إنه يمكننا كذلك التعرف إلى استراتيجيات التحسس الموجودة لدى الأجناس الأخرى كالوطاويط من خلال المقارنة بالمعارف المكتسبة من دراسة أجريت حول تحديد الموقع بالصدى لدى البشر.

وقام فريق سوميا لاختبار النظرية بإعطاء المشاركين في الغرفة الأولى في الدراسة سماعات أذن ونوعين من الألواح الحاسوبية أحدها لتوليد إشارة تحديد الموقع بالصدى المركبة، والآخر للاستماع للأصداء المسجلة. أما في الغرفة الأخرى فكان هناك شكلان غريبان من الأسطوانات ثلاثية الأبعاد الدوارة أو الثابتة. وتمكن المشاركون في نهاية الاختبار من التحديد بدقة الأسطوانتين باستخدام إشارات تحديد الموقع بالصدى ذات الوقت المتغير الصادرة عن الأسطوانات الدوارة، فيما كانوا أقل براعة في تحديد أشكال الأسطوانات غير المتحركة.