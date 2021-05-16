السعودية.. حالات تسمم تقود لضبط مصنع خمور

المصدر: البيان الإلكتورني

تمكنت السلطان الأمنية السعودية في العاصمة الرياض، من ضبط مصنع للخمور، والقبض على 3 سعوديين يديرون المصنع، بعد عدد من البلاغات عن حالات تسمم دخلت إلى المستشفيات.

وباشرت الجهات الأمنية بلاغات عن حالات تسمم في عددٍ من المستشفيات إثر تعاطيهم مواد مسكرة، بحسب صحيفة "الرياض".

وأوضحت شرطة الرياض أنه تم ضبط 420 عبوة خمر في المصنع، وعبوات فارغة وملصقات مزيفة لشركات تصنيع خمور ومعدات تستخدم لتصنيع المواد المسكرة.

وتم على إثر ذلك إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.