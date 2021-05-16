كانوا يظنون أنها انقرضت.. العثور على سمكة أقدم من الديناصورات

المصدر: إعداد: نهى حوا

عثر صيادون في جنوب إفريقيا على سمكة أقدم من الديناصورات كان يُعتقد أنها انقرضت عن كوكب الأرض.

وأفاد موقع "يونيلاد" البريطاني أن اكتشاف السمكة المسماة "سيلاكانث" تم عن طريق الصدفة من قبل مجموعة من صيادي أسماك القرش غرب المحيط الهندي قبالة سواحل مدغشقر.

وكانت أسماك السيلاكانث قد عادت إلى الظهور لأول مرة في عام 1938، فاعتبر العلماء في حينها أن السمكة القديمة الحية ذات القوائم الأربعة عادت من الموت.

والآن في أعقاب العثور عليها حية وبصحة جيدة مرة أخرى، دعا علماء البحار إلى تعزيز تدابير الحفاظ على الأسماك التي يعود تاريخها إلى حوالي 420 مليون سنة.

ووفقاً لتقرير أعدته منصة "الحفاظ على البيئة"، وهي منظمة لا تتوخى الربح، يجري الآن اصطياد المزيد من تلك الاسماك قبالة سواحل جنوب افريقيا وتنزانيا وجزر القمر. ويُعتقد أن العثور عليها مرة أخرى يأتي في أعقاب الطلب المتزايد على زعانف سمك القرش وزيتها، وهو ما أدى بالصائدين إلى نصب شباكهم الخيشومية في المحيط بالقرب من مكان تجمع الأسماك.

ووفقا لتقرير أعدته مجلة "نيوزويك"، تتجمع الكسيلاكانث عادة عند 328 إلى 492 قدماً تحت سطح الماء، ويخشى علماء الاحياء البحرية من أن يشكل الصيد بالشباك الخيشومية تهديداً حقيقياً لها.