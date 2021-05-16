بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتفاعل مع فتى سعودي: أحتاجك في هيئة الترفيه

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مقطع فيديو يظهر فيه فتى سعودي يدعى أحمد مانع آل مشرف وهو يروج باللغة الإنكليزية لأحد الأبنية التراثية في منطقة نجران السعودية.

وعلق آل الشيخ على الفيديو الذي نشره في حسابه في "تويتر" قائلاً: "ياليت إذا الشاب سعودي يتواصل معي في الترفيه". ليرد أحد المتابعين ويشير إلى حساب والد الشاب الدكتور "مانع آل مشرف".

وعلى الفور طلب المستشار من والد الشاب انضمام ابنه للهيئة قائلاً: "ياليت إذا الدكتور حاب الابن ينضم لنا في هيئة الترفيه أنا جاهز في كذا مكان أحتاج الابن فيه". فرد عليه الأب قائلاً: "معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ أحمد في خدمة الوطن ورهن إشارتكم. أحمد استثمر فيه الوطن وحان الآن سداد الدَّين. أشكر معاليكم على الاهتمام بأبناء الوطن".

وتابع آل الشيخ: "شكراً لك وكفو ياليت يتواصل مع الأخ فيصل بافرط الرئيس التنفيذي في الترفيه".

وحظي مقطع الفيديو الذي نشره معالي المستشار بأكثر من 355 ألف مشاهدة في منصة تويتر.