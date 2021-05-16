سطو مسلح على صيدلية بمكة المكرمة

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذ مواطنان سعوديان، أمس السبت، سطواً مسلحاً على صيدلية في مدينة مكة المكرمة، واستطاعا سلب مبلغ مالي بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على المواطنين، وهما في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأكدت الشرطة أن المنفذين ارتكبا جريمة سطو مسلح على إحدى الصيدليات بمحافظة جدة، باستخدام مسدس، والاعتداء بالضرب على أحد الموظفين، وسرقة مبلغ مالي قدره (4000) ريال.

وأوضحت الشرطة أنه تم ضبط المركبة والسلاح المستخدمين في تنفيذ الجريمة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.