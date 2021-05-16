بعد الصين.. شركة أمريكية تفقد السيطرة على صاروخ في الفضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة Rocket Lab، الأمريكية، السبت، المتخصصة في مجال العلوم الفضائية، فقد أحد صواريخها الإلكترونية، بعد فشل عملية إطلاقه.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موقفٍ مشابهٍ لصاروخٍ صيني تم فقدان السيطرة عليه، وظل بضعة أيام يحلق في الفضاء قبل أن يسقط في بحر العرب.

وتسبب ذلك الصاروخ الصيني في هاجسٍ لدى عدد من سكان الكرة الأرضية خشية أن يكونوا في مرمى هذا الصاروخ.

وقال الحساب الرسمي للشركة الأمريكية إن الجزء الأول من الصاروخ، من المفترض انطلاقه كما كان مخططًا له، ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال، حدث شيئًا مفاجئًا وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له، وفق موقع "أخبار اليوم".

وأشارت الشركة، خلال تغريدةٍ عبر "تويتر"، إلى أن الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.

وكان الصاروخ الصيني قد قضى أسبوعًا كاملاً محلقًا في الفضاء فوق دول العالم، بعد أن نشرمخاوف من سقوطه فوق مدن مأهولة بالسكان.

لكن الأقدار كانت رحيمة بسكان الكرة الأرضية فقسقط الصاروخ في بحر العرب في المحيط الهندي، دون أن يتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات.