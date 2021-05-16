مركبة فضائية صينية على المريخ للمرة الأولى

المصدر: (بكين - د ب أ)

أعلنت وكالة الفضاء الصينية أن الصين نجحت في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ لأول مرة.

وهبطت وحدة الهبوط للمركبة الفضائية «تيانوين -1» على سطح الكوكب الأحمر صباح أمس وعلى متنها المركبة الجوالة «جورونج». وأقلعت مركبة الفضاء «تيانوين -1» من الأرض يوم 23 يوليو ووصلت إلى مدار الكوكب الأحمر في فبراير.

والرحلة واحدة من أكثر الرحلات تعقيدا التي تنفذها الصين على الإطلاق، وتمثل عملية الهبوط تحديا هائلا، حيث إن المريخ له غلاف جوي خاص به بخلاف القمر.

ونقلت وسائل إعلام صينية رسمية عن جينج يان، أحد المسؤولين في برنامج الفضاء، قوله إن «المناورة كانت معقدة للغاية. وكان لكل خطوة فرصة واحدة فقط. كانت الإجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا. لو كان هناك خطأ واحد، لكان الهبوط قد فشل». وهنأ الرئيس الصيني، شي جين بينج العلماء المشاركين في العملية.