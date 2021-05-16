«الخصين» صديق الحطاب منذ القدم

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «الخصين».

«الخصين» يصنع من الحديد، ومثل أداة تقليدية مهمة في حياة الناس، ويعد فعلياً صديقاً للحطاب منذ القدم، حيث يستخدمه في قطع الأشجار، ورغم ظهور الآلات الكهربائية التي تؤدي هذا الغرض فإن البعض ما زال يستخدم «الخصين».