حلاّق «سنترال بارك» يجذب رواد أشهر حدائق نيويورك

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

بعد وقت قصير من بدء تفشّي جائحة كوفيد 19 في نيويورك الربيع الفائت، جهز هيرمان جيمس مقصّه ومعدّاته وتوجه إلى سنترال بارك، فكانت هذه اللحظة بداية مرحلة جديدة من حياته المهنية أصبح فيها حلاّق أشهر حدائق نيويورك.

بعد مرور عام، يسير العمل بشكل جيد بالنسبة إلى هذا الرجل البالغ 33 عاماً، وهو أحدث عناصر الجذب في هذه الرئة الخضراء، الشهيرة بموسيقييها وطيورها النادرة وممارسي التزحلق على الجليد.

ويقول جيمس إنه يحبّ أن يكون «رائداً في وضعية احتكار»، بينما ينهي تصفيف شعر أحد زبائن «صالونه»، وهو ليس سوى كرسي قابلة للطي وضعها عند أسفل شجرة بالقرب من موقع «ستروبري فيلدز» المخصص لذكرى مغني فرقة البيتلز الراحل جون لينون. ويصفّ جيمس منتجات الشعر على الأرض، ويضع رداءً على الكرسي، ويفتح لافتة جاء فيها «حلاّق سنترال بارك. قصّات شعر مجانية».