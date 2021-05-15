حالة نادرة للغاية .. ولادة عجل بـ 3 أعين

المصدر: البيان الإلكتروني

في حالة نادرة للغاية ولد عجل في مزرعة شمال ويلز بعين ثالثة في منتصف جبينه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قامت الطبيبة البيطرية مالان هيوز بهذا الاكتشاف عند إجراء اختبارات للماشية تختص بمرض السل في مزرعة "جيك جونز" بمنطقة "غوينيد".

وقالت هيوز إنها تربي حوالي ثلاثة آلاف عجل في السنة، لكنها "لم تر قط شيئا مثل البقرة ذات العيون الثلاثة".

وعلى الرغم من "العين الإضافية الشاذة"، أضافت هيوز أن "البقرة تتصرف مثل جميع العجول الأخرى".

وأوضحت "من الخارج تبدو العين الزائدة رائعة، فهي تحتوي على جفون ورموش، وهي رطبة أيضا، لكنه من المستحيل معرفة ماذا يدور خلفها" وفق قناة الحرة.

وإلى جانب عملها البيطري، تساعد هيوز عائلتها في رعاية الماشية بالمنزل، ويمكن للأطباء البيطريين رؤية حالات نادرة لحيوانات أخرى.

وقالت إن العجل "يجب أن يعيش حياة طبيعية مثله مثل أي بقرة متجهة للذبح، وهو لا يختلف عن أي عجل آخر، ومن الناحية البيطرية سنتعامل معه بالتأكيد بنفس الطريقة، وسنقدم له الرعاية التي نقدمها لكل حيوان آخر".