صاحبة حظ سيئ تفقد تذكرة يانصيب فائزة بـ 26 مليون دولار في الغسيل

المصدر: أ ب

ليس هناك حظ أسوأ من هذا، فربما قضى "الغسيل" على حلم امرأة أمريكية فى تحقيق ثروة هائلة بتذكرة يانصيب، حيث قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن السيدة التى فازت بتذكرة يانصيب فى كاليفورنيا قيمتها 26 مليون دولار قد غسلت حرفيا فرصتها فى الحصول على الثروة بالمجفف.

وقد تم بيع التذكرة الفائزة بجائزة "سوبر لوتو بلس" فى 14 نوفمبر فى متجر بأحد ضواحى مدينة لوس أنجلوس وكان يوم الخميس الماضى أخر يوم لردها. ولم يفعل أحد ذلك.

وأخبرت موظفة المتجر إسيريانازا هيرنانديز موقع ويتر دايلى أن المرأة جاءت إلى المتجر يوم الأربعاء، وأخبرت العاملين أنها وضعت التذكرة فى سروالها، وتدمرت فى المغسلة.

وقال مدير المتجر أن كاميرات المراقبة أظهرت شراء المرأة للتذكرة، وأنها كانت معروفة للعاملين بالمتجر.

وتم تسليم لقطات الفيديو إلى مسئولي يانصيب كاليفورنيا بحسب ما قال المدير، وسيتم التحقيق فى مزاعمها، وفقا لما قالته المتحدثة باسم الجائرة. ويقول مسئولو اليانصيب أنه لو أن شخص يعتقد أنه الفائز فيجب أن يكمل استمارة زعم، لكن لو أضاع أحدهم التذكرة، فيجب أن يقدم أو تقدم دليلا أنها كانت تمتلكها مثل صورة من مقدمة أو خلفية التذكرة.

وكانت الأرقام الفائزة هى 23,36,12,31,13، والرقم الأكبر 10. ويمكن الحصول على الـ 26 مليون دولار فى صورة أقساط سنوية، أو الحصول عليها كاش لكن بقيمة 19.7 مليون دولار.

ولو لم يزعم أحد أحقيته بالجائزة، تذهب الـ 19.7 مليون دولار لمدارس كاليفورنيا العامة.