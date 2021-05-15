"فيديو" هرباً من الحريق.. سيدتان تقفزان من الطابق التاسع

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي فيديو تم تداوله بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً واسعاً حول العالم، ويظهر فيه سيدتين تقفزان من مبنى شاهق الارتفاع لتهربا من النار التي اندلعت في شقتهما.

وبحسب الفيديو فإن الحادثة وقعت يوم أول أمس، حيث قفزت سيدتين من شقتهما الكائنة في الطابق التاسع والواقعة في مدينة إليكتروستال، ضواحي العاصمة الروسية موسكو، بعد اندلاع حريق كبير في شقتهما.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن الواقعة التي تم تداولها وقعت في إحدى الشقق السكنية في شارع يلاجين، في حوالي الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت موسكو.

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام، فإن الضحيتين لم تجدا مفرًا للنجاة من الموت إلا بالقفز من شقتهما الموجودة بالطابق التاسع، وتم نقلهما إلى المستشفى، وهما في حالة حرجة، ولم يذكر حتى اللحظة أي تفاصيل إضافية عن الحادث.

وساهم أحد السكان المحليين، الذي وثق لحظة قفز السيدتين من شقتهما، في إنقاذ حياتهما، وذلك بعدما توجهت عربات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد نشره للفيديو بدقائق.