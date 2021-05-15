مسبار صيني مسيّر إلى سطح المريخ

المصدر: بكين - أ ف ب

تستعد الصين لمحاولة جعل روبوت صغير مُسَيَّر يهبط على سطح المريخ في عملية دقيقة جداً، تعكس جرأة البلاد المتزايدة في السعي إلى تحقيق طموحاتها الفضائية.

وكانت الدولة الآسيوية العملاقة التي تخوض تنافساً دبلوماسياً وتكنولوجياً محموماً مع الولايات المتحدة أرسلت مسبارها «تيانوين-1» إلى المريخ في يوليو الفائت.

واحتاجت المركبة إلى سبعة أشهر لاجتياز مسافة الـ55 مليون كيلومتر التي كانت تفصلها عن الكوكب الأحمر، أي ما يوازي 1400 مرة الجولة حول العالم.

ويتألف «تياونوين-1» الذي دخل مدار المريخ في فبراير الفائت، من ثلاثة أقسام، أحدها مركبة هبوط ستحطّ على سطح الكوكب الأحمر في الأيام المقبلة، وربما في الساعات المقبلة.