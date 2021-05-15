الاستحمام مساء أفضل لصحة البشرة

المصدر: دبي - البيان

غالباً ما تكون طقوس الاستحمام خاصة جداً بالشخص، ولكن هناك بعض النصائح العامة التي يجب اتباعها، وفقاً لطبيبة التجميل الدكتورة ريكا تايلور.

وعلى الرغم من أن الأشخاص قد يكون لديهم تفضيلات مختلفة حول موعد الاستحمام، إلا أنه يُعتقد أن هناك وقتاً مثالياً من اليوم لتنظيف جسمك، حسب موقع روسيا اليوم.

وأوضحت تايلور: «يُعتقد أن الاستحمام في المساء أفضل لصحة بشرتك لعدد من الأسباب». وإحدى الفوائد الأساسية هي أنه ينظف البشرة قبل النوم.

وتابعت: «بهذا تقوم بإزالة الأوساخ والتي تشمل الجراثيم والتلوث والغبار، الذي يمكن أن يتجمع خلال النهار وكذلك العرق المتراكم. ومن خلال الاستحمام في الليل، فإنك تنظف بشرتك من هذه المواد قبل النوم، ما يجعلها تتجدد بشكل صحيح طوال الليل». وعلاوة على ذلك، نظراً لأن الفترة التي ننام فيها أمر بالغ الأهمية لتجديد البشرة، فإن ضمان حصولك على بشرة نظيفة سيساعد على التأكد من عدم انسداد المسام، كما أشارت تايلور. وتشير الدلائل أيضاً إلى أن الاستحمام الدافئ قبل النوم يمكن أن يساعد في عملية النوم.