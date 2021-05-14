حكم التهنئة بقول "جمعة مباركة"

المصدر: البيان الإلكتروني

وضح الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، الحكم الشرعي في طرق التهاني المستحدثة بالأعياد والمناسبات الدينية والشائعة بين الناس كقول البعض "جمعة مباركة"

وقال المفتي: إنه لم يرد في الدين أو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل تلك الأقوال.

وأضاف المفتي، أن الإتيان بالتهنئة كقول: "جمعة مباركة"، أو بدعاء لم يرد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليس ممنوعًا شرعًا، بل هو من الأمور المباحة والمستحبة في ديننا إن لم يكن فيهما ما يخالف الشرع.

وأكد علام أنه لا حرج في أي صيغة أو تخصيصها بوقتٍ أو زمانٍ معين، وكذلك رسائل المحبة والتهاني، ولا يجوز وصف ذلك بالبدعة، بل هو من الدعاء الطيب الذي يزيد أواصر الود والمحبة بين المسلمين.