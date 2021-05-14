لا هي فطر أو نبتة ولا حتى حيوان

المصدر: البيان الإلكتروني

هذه الكرات الصغيرة متقزحة اللون ليست فطر عيش الغراب، ولا هي نبتة أو حيوان.

هي كائن منفصل يسمى مخاطيات البطن (myxomycetes) المنتمية لشعبة الأميبات.

الأنواع التي تظهر في الصور تسمى Elaeomyxa cerifera، وتعيش في الغابات الرطبة على الطحالب أو جذوع الأشجار.

لم يتم تحديد سبب هذا التقزح اللوني في هذا النوع من مخاطيات البطن، ومن غير المؤكد إن كان لذلك وظيفة معينة.

لكن بعض الباحثين يعتقدون أن القزحية تقوي غشاء مخاطيات البطن وتساعدها على مقاومة الهجمات الفطرية.

الصور التقطتها سارة لويد، عالمة طبيعة وكاتبة تسمانيا، بحسب (futura.sciences).