(فيديو) نائب نيوزيلندي رقص الـ "الهاكا" خلال جلسة.. فطردوه من البرلمان

المصدر: البيان الإلكتروني

النائب المطرود، الذي ينتمي لحزب الماوري، اتهم المعارضة بالتحريض على العنصرية.

فخلال جلسة للبرلمان، أول أمس الأربعاء، لمناقشة قانون يتعلق بقضية للسكان الأصليين أو الذين يعرفون بشعوب "الماوري"، قاطع النائب عن حزب الماوري، رافيري وايتيتي، الجلسة عدة مرات معربا عن رفضه للقانون الذي تتم مناقشته.

وطُلب منه الجلوس والعودة إلى مكانه، ليقوم بأداء رقصة "هاكا"؛ وهي الرقصة التقليدية للشعوب الأصلية والتي يتم أداؤها في أوقات الحرب، ليتم طرده من القاعة بعد ذلك.

وكان وايتيتي، قد تعرض في وقت سابق للطرد من البرلمان لعدم تقيده بارتداء ربطة العنق، واصفا إياها بـ"حبل استعماري"، ليرتدي مكانها "هي تيكي" التقليدية.

ووصفت ديبي نجاريو، الزعيمة الشريكة لحزب "الماوري" طرد وايتيتي، من القاعة بالعنصري، مضيفة بأنه لايمكن تحديد مستقبل السكان الأصليين من قبل أشخاص ليسوا منهم، وفق "سبوتنيك".