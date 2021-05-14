قضيا نحبهما بعد صعود «إيفرست»

المصدر: كاتماندو - أ ف ب

توفي متسلقان أمريكي وسويسري على جبل إيفرست، وفق ما أعلن منظمو مهمة التسلق الجبلية في نيبال أول من أمس.

وأكد مينغما شيربا من وكالة «سفن ساميت تريكس» لوكالة فرانس برس أن «متسلقَي جبال قضيا يوم الأربعاء الماضي».

وأوضح شانغ داوا شيربا من الوكالة عينها أن المتسلق السويسري عبدول وريش (40 عاماً) كان «يعاني الإنهاك» بعدما بلغ القمة (8848,86 متراً). وكتب عبر انستغرام «أرسلنا مرشدَين جبليين إضافيين مع الأكسجين والطعام، لكنهما لم يستطيعا مع الأسف إنقاذه».

أما المتسلق الأمريكي بوي ليو (55 عاماً) فقد نجح في الوصول إلى الجدار الصخري المعروف باسم «هيلاري ستيب» وهي نقطة أدنى ببضع عشرات الأمتار من القمة، لكنه كان يعاني العمى الثلجي والإنهاك واحتاج لمساعدة لإنزاله، وفق المنظمين.

وقد نجح المتسلق في بلوغ المعسكر الرابع حيث توفي «فجأة» مساء الأربعاء الماضي، على ما قال تشانغ داوا شيربال.

وتحول الأحوال الجوية السيئة حتى اللحظة دون إنزال جثتي المتسلقين الموجودتين على علو مرتفع لإعادتهما إلى بلديهما، وفق ثانيشوور غوراغاين من «سفن ساميت تريكس». وقضى أحد عشر شخصاً خلال تسلق جبل إيفرست سنة 2019، مع أربع وفيات نُسبت إلى زحمة المتسلقين الطامحين ببلوغ القمة.