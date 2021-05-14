مليون دولار في سحب للملقحين ضد «كورونا» في أوهايو

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية عن إطلاق سحب يانصيب يحفز الجمهور على تلقي اللقاحات، للفوز بجائزة مليون دولار شرط أن يكون المشاركون قد خضعوا للتلقيح ضد فيروس «كورونا» المستجد

«كوفيد 19». وللفوز بالجائزة الكبرى، على المشاركين أن يكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وأن يكونوا من المقيمين في أوهايو ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».

وقال الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة مايك ديواين: أعلم أن البعض سيقولون ربما «أنت مجنون يا ديواين. فكرتك لإجراء سحب لاختيار فائز بمليون دولار هدر للمال»، لكن الهدر الحقيقي في هذه المرحلة هو أي وفاة بسبب «كوفيد 19» فيما اللقاح متوفر لجميع الراغبين بتلقيه.

وسيُعلن عن الفائز الأول في 26 مايو. وبعدها سيُسحب اسم رابح جديد في القرعة «أسبوعياً يوم الأربعاء على مدى خمسة أسابيع»، وسينال في كل مرة المبلغ عينه، بحسب ديواين.

وستُخصص المبالغ اللازمة لهذه القرعة من الأموال الفدرالية الموجودة أصلاً والتي رُصدت لمواجهة تبعات الجائحة.

بموازاة ذلك سيتيح سحب قرعة مشابه مخصص للأشخاص الملقحين دون سن السابعة عشرة الحصول على منحة دراسية كاملة لأربع سنوات لمتابعة الدراسة في إحدى جامعات ولاية أوهايو، وهي جائزة قيّمة في بلد يكلف فيه التعليم العالي مبالغ طائلة.