مصر .. وفاة إمام مسجد عقب إلقائه خطبة عيد الفطر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي خطيب بأحد المساجد المصرية الواقعة في قرية بهبشبن التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف في صعيد مصر، اليوم الخميس، داخل منزله، بعد انتهائه من صلاة العيد وإمامة المواطنين وأداء خطبة عيد الفطر المبارك داخل أحد مساجد القرية.

وسادت حالة من الحزن بالقرية بوفاة قرني عبد العال بيومي الذي كان يعمل موجها بالأزهر الشريف، وخطيبا بأحد مساجد القرية، بعد وقت قصير من عودته إلى منزله، بعد أن أم المواطنين في صلاة العيد داخل أحد مساجد القرية، وفقا لليوم السابع.