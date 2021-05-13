سمكة عجيبة تثير الرعب على شواطئ كاليفورنيا

المصدر: وكالات

عثر مواطنون في أمريكا على مخلوق غريب على أحد الشواطئ بولاية كاليفورنيا وهو ما أثار الذعر والرعب بين المواطنين بسبب شكلها الغريب وخوفهم من وجود أعداد كبيرة من ذلك المخلوق.

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن المواطنين على أحد شواطئ كاليفورنيا عثروا على كائن يشبه كرة القدم أسود اللون له أسنان حادة كحطام الزجاج .

وذكرت صحيفة "سي إن إن" الأمريكية أن المارة بالشاطئ شاهدوا كائنا بحريا لديه أسنان حادة تشبه الزجاج وجسم على شكل كرة القدم ملقى على رمال المنطقة البحرية من الشاطئ.

وأضافت الصحيفة أن هذا الكائن ما كان سوى "سمكة كرة قدم المحيط الهادي"، المعروفة أيضاً باسم "سمكة أبو الشص".

وقد شاركت الحديقة صوراً للسمكة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول المنشور على موقع فيسبوك إنّ "رؤية سمكة أبو الشص سليمة، أمر نادر جداً ولا يُعرف كيف ولماذا انتهى بها المطاف على الشاطئ"

تعتبر سمكة كرة القدم في المحيط الهادي واحدة من بين أكثر من 200 نوع من أسماك الشص في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـمتنزهات ولاية كاليفورنيا، وتوجد عادة في أعماق المحيط المظلمة. تبدو أسنان السمكة حادة ومدببة مثل شظايا الزجاج وفمها الكبير قادر على امتصاص وابتلاع فريسة بحجم جسمها.

واستناداً لحجمها والساق البارزة في الجزء العلوي من رأسها، أفادت «حدائق كاليفورنيا» أنّها أنثى.

وأضافت أنّ الإناث فقط تمتلك ساقاً طويلة على الرأس مع أطراف مضيئة تستخدم لإغراء الفريسة في ظلام المياه التي يصل عمقها إلى 3 آلاف قدم»، حسب موقع متنزه «كريستال ستيت كوف بارك».

وأضاف الموقع أنّ الإناث يمكن أن تنمو إلى أطوال تصل إلى 24 بوصة فيما لا يتعدى طول الذكر البوصة الواحدة (3 سم) وأن الغرض الوحيد من السمكة الذكر هو مساعدة الأنثى على التكاثر، حسب المنشور.