لماذا تظاهر الأمير هاري وزوجته أنهما لا يعرفان بعضهما في السوبر ماركت؟

المصدر: د ب ا

كشف الأمير هاري أنه في بداية علاقته بزوجته ميغان "كانا يتظاهران بأنهما لا يعرفان بعضهما البعض " في السوبر ماركت، وكانا يتبادلان الرسائل النصية حول قوائم مشترياتهما.

وقال دوق ساسكس لبرنامج " ارمتشير اكسبرت" الذي يقدمه المذيع داكس شيبارك إنهما حاولا أن يبقيا "مستخفيين" خلال زيارة زوجته الأولى للندن للإقامة معه في عام 2016، حيث كان يعيش في قصر كينسينجتون.

ووصف هاري حياته بأنها خليط من فيلم " ترومان شو" عندما اكتشف الممثل جيم كاري أن حياته برنامج تلفزيوني، وكونه حيوانا في حديقة الحيوانات، وذلك أثناء حديثه حول صحته العقلية.

وقال هاري إن حياته مثل الفيلم الذي يتم خلاله تصوير كل ثانية في حياة البطل والتحكم فيها وبثها للعالم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل" البريطانية أن هاري / 36 عاما، الذي يعيش حاليا في كاليفورنيا مع زوجته وابنه، قال في البرنامج إنه ولد وهو يتمتع بمميزات استثنائية، ولكنه أشار إلى أنه تغير منذ أن تخلى عن الحياة الملكية مع ميغان العام الماضي، مضيفا " يمكنك أن تبدأ في مكان ولكن يمكنك أن تغير ذلك في أي وقت".

وأجاب هاري لدى سؤاله حول ما إذا كان قام " بالأمور الاعتيادية " مثل الذهاب للسوبر ماركت " أول مرة التقيت بميغان لكي نتسوق مع أجل إقامتنا سويا، التقينا في سوبر ماركت في لندن، وتظاهرنا أننا لا نعرف بعضنا البعض، وقمنا بتبادل الرسائل النصية ونحن بعيدين عن بعض".