جديد الحالة الصحية لسمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري سمير غانم تطورات حالته الصحية، بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد ودخولهما العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى.

وقال مصدر قريب من العائلة لصحيفة "الوطن" المصرية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم، إنّ حالته الصحية ما زالت حرجة، حيث لم تشهد تحسنا ملحوظا، حيث ما زال يعاني من خلل في وظائف الكلى أدت إلى نقله للعناية المركزة، حيث يتلقى العلاج منذ أكثر من أسبوع.

وانتشرت شائعات خلال الأيام الماضية بشأن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسده، ما أغضب عائلة ومحبي الفنان الكبير، ونفاه الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: "ارحمونا من الشائعات، إحنا فينا اللي مكفينا، أرجوكم ما يتم تداوله غير صحيح، الوضع لا يزال حرجا".

كما نفى الفنان حسن الرداد، الأخبار المنتشرة عن تدهور صحة الفنان الكوميدي، وحذّر من نشر الأخبار المغلوطة بشأنه، قائلا: "نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الفنانة دلال عبد العزيز، إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان".

وما زال سمير غانم ودلال عبدالعزيز، يرقدان في العناية المركزة في مستشفيين مختلفين بسبب حالتهما الصحية المختلفة، إذ إنّ غانم مصاب بالكلى، بينما تعاني زوجته من فيروس كورونا.

وقالت مصادر إن الفنان الكبير سمير غانم، يرقد في العناية المركزة بمستشفى بالمهندسين بسبب مشكلات خطيرة في الكلى، حيث أشارت مصادر مقربة من الأسرة إلى أنّ الحالة غير مستقرة بسبب كبر سنه.