فكرة مجنونة .. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت ولاية أوهايو الأمريكية لتشجيع الممتنعين عن أخذ اللقاح بمنح 5 أشخاص مليون دولار لكل شخص في يانصيب لقاح كوفيد-19.

كما عرضت خمسة منح دراسية للطلاب كاملة لإحدى الجامعات الحكومية داخل الولاية، في أضخم حملة تشجيعية على التطعيم في أمريكا شرطها الوحيد أخذ اللقاح للدخول في السحب وفق صحيفة الأخبار.

وقال حاكم ولاية أوهايو "أعلم أن البعض قد يقول ديواين ، أنت مجنون! إن فكرة المليون دولار هذه هي مجرد إهدار للمال، ولكن في الحقيقة، الإهدار الحقيقي في هذه المرحلة من الوباء - عندما يكون اللقاح متاحاً بسهولة لأي شخص يريده لكن الأرواح لا تزال تُفقد بسبب كوفيد-19."

وجدير بالذكر أنه قامت المراكز الأمريكية بحملة اعلانية اكثر من 500 مليون دولار من المواهب ووسائل الأعلام المتبرع بها من أجل تباين واختلاف الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح والاسئلة لديهم .