السماء تمطر فئراناً

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول عدد من رواد مواقع التواصل ااجتماعي في استراليا لقطات فيديو تظهر لحظة سقوط «فئران من السماء»، وذلك بالتزامن مع مكافحة المزارعين لأسوأ طاعون للقوارض منذ عقود زمنية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في ريف نيو ساوث ويلز الأسترالية، تدفق لا نهاية له من الفئران سواء كانت حية أو ميتة، وهي تخرج من صومعة أحد المزارعين أثناء محاولته تنظيفها بعد حصاد وفير من الحبوب، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وتداولت لوسي ثاكراي، مراسلة «ABC»، ​​لقطات الرعب لسقوط الفئران، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «بدأت تمطر الفئران وحتى لو كانت الحبوب في الصوامع، يمكن للفئران الوصول إليها» وفق صحيفة الوطن.

ويتزايد الضغط على حكومة نيو ساوث ويلز للحصول على الدعم، حيث يخشى المزارعون خسارة محاصيلهم بالكامل على أيدي غزو الفئران المستمر منذ أسابيع متتالية، الأمر الذي يدفعهم بالمطالبة بالحصول على مساعدة مالية للمتضررين تصل إلى 25000 دولار لكل مزرعة، من أجل مقاومة انتشار الفئران.

وتحاول السلطات مكافحة أسراب من الفئران التي تسبب فسادا في المنطقة، حيث تترك القوارض جبال من البراز على أرضيات المتاجر وكذلك لدغ المرضى في المستشفيات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن زوجًا واحدًا فقط من الفئران يمكنه إنتاج ما يصل إلى 500 نسل في المتوسط ​​خلال الموسم الواحد.

وفي مارس الماضي، قالت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز، إن ثلاثة أشخاص تعرضوا للعض من قبل الفئران أثناء علاجهم في المستشفى في عدة مناطق بالولاية، حيث صرح متحدث باسم الصحة: «أنه تم الإبلاغ عن السكان أو المرضى الذين يتلقون لدغات طفيفة، وتم توفير العلاج المناسب لهم».