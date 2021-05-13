(فيديو) خطأ فادح.. مذيع بريطاني يعلن وفاة الملكة إليزابيث

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتكب مذيع بريطاني خطأ فادحا بإعلانه وفاة الملكة إليزابيث خلال أحد البرامج على الهواء مباشرة.

وأعلن "ألاستير كامبيل" مذيع برنامج (Good Morning Britain) وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ في حلقة، اأمس الأربعاء، أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل "فيني جونز".

وفي الفيديو يمكن سماع المذيع وهو يقول:"تحدثنا كثيرًا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث" أثناء حديثه مع الممثل.

وبعدها تدارك المذيع ألاستير الموقف بعد بضع دقائق وقطع الحديث معتذرًا، وقال:"أيمكنني أن أقول شيئًا، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ، وقصدت الأمير فيليب بالطبع".