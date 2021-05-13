حقيبة لاصطحاب الأسماك حية إلى المنزل

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

قامت شركة يابانية بتصميم حقيبة خزان سمك يمكن حملها باليد لمحبي الأطعمة البحرية، من أجل اصطحاب أسماكهم حية إلى منازلهم، وربما التباهي بأنها باهظة الثمن.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، هذا الخزان الذي ابتكرته الشركة اليابانية «إم إيه» يدعى، «كيس كاتسوغيو»، ولم يتم تحديد تاريخ إطلاقه أو ثمنه.

وقد أظهرت صفحة على «إنستغرام» التصميم غير العادي للجهاز الذي يتضاعف حجمه، وقد جاء في النص المنشور على الصفحة باللغة اليابانية: «قيد التطوير كيس السمك هذا منتج يحمل أسماكاً حية. الأسماك التي اصطدتها والأسماك الحية التي اشتريتها من السوق إلى منزلك». وتابع النص على إنستغرام: «دعونا نحلم بعالم حيث من الطبيعي لأن نحمل مثل هذا المنتج».

ويتشكل خزان السمك المحمول باليد من أنبوب طويل، مع قسم شفاف في الوسط ومقبض في الأعلى ومقياس يراقب تشبع الأوكسجين في الماء.