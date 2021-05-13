اكتشاف 250 مقبرة أثرية في مصر

المصدر: (القاهرة - أ ف ب)

اكتشف في مصر، مؤخراً، نحو 250 مقبرة أثرية عمرها 4200 سنة في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، على ما أعلنت وزارة الآثار المصرية.

وأشارت الوزارة في بيان أول من أمس إلى اكتشاف نحو 250 مقبرة، بعضها يحوي بئراً أو آباراً عدة للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن. ولفت البيان إلى أن المقابر تعود إلى فترات زمنية «تتراوح بين نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي».

وشهدت مصر حكم الدولة القديمة بين العامين 2700 قبل الميلاد و2200 قبل الميلاد، فيما استمر حكم البطالمة ثلاثة قرون حتى وفاة كليوباترا في العام 30 قبل الميلاد.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن إحدى المقابر المكتشفة فيها «باب وهمي عليه بقايا نقوش لكتابات هيروغليفية، بالإضافة إلى وجود بقايا لمناظر تخص صاحب المقبرة تصوره وهو يذبح الأضاحي، وأشخاص تقدم القرابين الخاصة بالمتوفى». كذلك أشار محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا التي أجرت عمليات الحفر الأثري، إلى أن الحفائر كشفت عن العديد من الأواني الفخارية وبقايا «قطع من الحجر الجيري عليها نقوش ربما تمثل لوحات جنائزية لأصحاب المقابر ترجع إلى نهاية الأسرة السادسة».