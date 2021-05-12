شاهد.. نقل عبر طريق سيارات لتصليحها

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت جريدة "هسبرس" الإلكترونية المغربية شريط فيديو يظهر شاحنة كبيرة وهي تجر طائرة على طريق بالعاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء.

وأثار نقل الطائرة على طريق عمومي بين السيارات والشاحنات استغراب السائقين والمارة، الذين تفاجؤوا بطريقة نقل الطائرة، مؤكدين أنهم لأول مرة في حياتهم يرون نقل طائرة على طريق عمومي بهذه الطريقة.