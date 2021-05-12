شاهد.. مرح الصديقين البريئين

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العالمية محققاً إعجابات كثيرة وتعليقات شتى.

الفيديو نشر بعنوان "مجرد زوجين من أفضل البراعم يقفزان على الترامبولين معًا"، وهو لكلب يحاول اللعب وتقليد صديقته الطفلة التي لا تتعدى السنوات الأربع في قفزها على الترامبولين، في مشاعر براءة سامية بين حيوان وإنسان صغير.

على الرغم من علمنا بأن صداقتهما سيان، يبقى أن نعرف منكم من منهما أفضل أداء للقفزات؟