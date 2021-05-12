شاهد.. رحلة نهرية لـ "جسر"

المصدر: البيان الإلكتروني

نقل جسر "سورهوف"، الذي يبلغ طوله 200 متر، في رحلة نهرية بطيئة عبر قلب مدينة روتردام، إلى مقره المؤقت الجديد بالقرب من منطقة الميناء المزدحمة بالمدينة.

ونقلت زوارق السحب الجسر الجديد صباح أول أمس الاثنين، حيث طاف عن طريق طوافات تحت سلسلة من الجسور الأخرى على نهر ماس الذي يقسم المدينة الهولندية.

ويبلغ عرض الجسر الجديد 20 مترا ويصل ارتفاعه إلى 40 مترا، وفق "يورونيوز".

وتضم جميع الجسور الحالية، بما في ذلك جسر "إيراسموس" الشهير، أقساما يمكن رفعها للسماح للسفن ذات الشحنات الكبيرة بالمرور.

وقد استغرقت العملية المخطط لها بدقة لنقل الجسر من موقع البناء ساعات وستستمر خلال الأيام المقبلة.

وسيستقر الهيكل في النهاية إلى جانب جسر "سورهوف" القديم، الذي ينقل حركة المرور من وإلى منطقة ميناء ماسفلاكتي، وسيظل هناك بينما يقوم المهندسون بتجديد الجسر الحالي.