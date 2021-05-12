شاهد.. نوافير الحمم في بركان آيسلندا

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد مرور أكثر من شهر على الانبعاثات المستمرة للحمم البركانية إثر ثوران بركان بالقرب من "فاجرادالسفيال" في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب آيسلندا، وبعد فترات من الهدوء، بدأت هذه الحمم تظهر وكأنها نوافير من المياه الحارة يمكن رؤيتها حتى من العاصمة ريكيافيك، على بعد 30 كم.

بدأ هذا الثوران المذهل للبركان في 19 مارس عندما تسبب الشق الأول في تدفق مستمر من الحمم البركانية.

والبركان هو الأول في شبه جزيرة ريكيانيس منذ أكثر من ثمانية قرون، حيث مضى نحو 6000 عام على آخر نشاط في الموقع المحدد، وفق "يورونيوز".

وتوقع علماء البراكين استمرار نشاطه لعدة أشهر وربما لعقود.