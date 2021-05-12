تدريب أول بعثة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

يبدأ قريباً تدريب الطاقم الذي سيشكل في يناير 2022 أول بعثة خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية، على ما أعلنت شركة «أكسيوم سبايس» في مؤتمر صحافي مشترك مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

ومن المقرر أن تنطلق بعثة تضم أربعة أشخاص في نهاية يناير في صاروخ مستأجر من شركة فضائية أخرى وهي «سبايس إكس» في مهمة أطلقت عليها تسمية «إيه إكس-1» تستمر نحو عشرة أيام وبينها «سبعة أو ثمانية» في المدار، وفق ما أوضح رئيس «أكسيوم سبايس» مايكل سوفريديني.

وبين الأربعة واحد فقط ذو خبرة في المجال هو رائد الفضاء السابق في «ناسا» مايكل لوبيز أليغريا الذي سبق أن كان في المحطة، وثلاثة مبتدئين هم رجال أعمال، أحدهم أمريكي والثاني كندي والثالث إسرائيلي، لم يشاركوا من قبل في أي رحلة إلى الفضاء. وسيمكث الأربعة في الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، ويعتزمون إجراء تجارب علمية فيها.

وسيذهب الأربعة في رحلة «تخييم» إلى ألاسكا في يوليو المقبل بعدما حالت جائحة كوفيد - 19 دون لقائهم سوى «بضع مرات»