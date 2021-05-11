ماليزيا تعلن غداً الأربعاء المتمم لشهر رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، أن أول أيام عيد الفطر، سيكون بعد غد الخميس.

وأشارت الهيئات المتخصصة بهذا المجال، في ماليزيا إلى أن غدا الأربعاء، سيكون متمما لشهر رمضان، ليكون الخميس أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت إندونيسيا رسميا أن يوم الخميس 13 مايو يوم عيد الفطر السعيد، وأن غداً الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وكان مركز الفلك الدولي قد أعلن الهلال الذي تم تصويره صباح اليوم الثلاثاء هو هلال شهر رمضان “آخر الشهر”.

وأضاف أنه تم تصويره بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، حيث إن وقت التصوير هو الثلاثاء 11 مايو الساعة 09:30.

وأكد المركز أن هذه الصورة هي لهلال رمضان آخر الشهر، الذي يظهر فجرا في جهة الشرق، وليس هلال العيد، إذ إن رؤية هلال العيد اليوم مستحيلة.