ماذا قال السيسي عن مسلسلات رمضان؟

المصدر: وكالات

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بعض المسلسلات التي عرضت في مصر خلال شهر رمضان الجاري.

وقال الرئيس المصري إن الدراما تناولت خلال شهر رمضان أحداثا كثيرة جدا مرت على المصريين: "أتصور الدراما اللي اتقدمت ولازم تقدم أكتر من كدا واتكلمت في أحداث كتيرة حصلت بعد ما تجاوزناها بشكل كبير، وفكرتنا بأيام صعبة مرّت علينا، ومرت بفضل الله أولا ثم بتضحيات المصريين".

وأضاف الرئيس المصري: "الأيام دي ممرتش غير بتضحيات شعب مصر، كل أسرة قدمت شهيدا في قطاع من قطاعات الدولة من جيش وشرطة وقضاء والمساجد والكنائس، كل ده كان مشاركة وتمن تم تسديده لمكافحة الإرهاب".

كما دعا الرئيس المصري القطاع الخاص للمشاركة في مشروع بناء 100 مركب صيد بهيئة قناة السويس.

وقال الرئيس المصري: "القطاع مدعو للمشاركة في مثل هذه المشروعات، وإحنا خلصنا مشوار كبير جدا ومستعدين تبقوا موجودين في شركة لإدارة هذا الأمر بشكل أو بآخر للتعاون مع الجهات المعنية".

وأضاف السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس: "بنحاول نحسن ونطور طرق الصيد بتاعتنا، وقطعنا شوط كبير، ممكن تقول إن المركب دي غالية، لكن بالمقارنة مع مثيلتها المصنعة في دول أجنبية، لأ .. أرخص بكتير".

وتابع الرئيس المصري: "لما بنعمل حاجة بتحقق المواصفات المطلوبة مش بنعملها على أد الإيد".