طلاق ملكي جديد في بريطانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أمس الاثنين، عن طلاق جديد سيحصل ضمن العائلة الملكية البريطانية في الأيام المقبلة.

وذكر الوكالة أن حفيد ​ملكة بريطانيا،​ ​بيتر فيليبس،​ وزوجته قررا التوجه إلى المحكمة لإنهاء إجراءات الطلاق الرسمية.

وبحسب الوكالة، سيتم النظر في قضية طلاق الزوجين الملكيين في الأسبوع المقبل أمام قاضي المحكمة العليا السيد جاستس بيل، بالرغم من أن الاجتماع سيحدث عن بعد بسبب القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.

وكان بيتر ابن ​الأميرة آن​ فيليبس والدة الكابتن مارك فيليبس، قد أعلن انفصاله وزوجته عن بعضهما البعض في شهر فبراير الماضي، لكنهما كانا يعيشان منفصلين منذ أواخر العام 2019.

والتقى بيتر فيليبس بزوجته الكندية ​أوتم فيليبس​ في العام 2003 وتزوجا في اعام 2008 وأنجبا ابنتين؛ هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات)، واتفقا على إنهاء زواجهما وديا بعدما أبلغا الملكة والقصر الملكي في وقت سابق.