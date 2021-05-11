شاهد.. بطة تعلم صغارها كيفية الخروج من المسبح

المصدر: البيان الإلكتروني

عرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو طريف لبطة تعلم صغارها الخروج من مياه حمام سباحة.

ويظهر في الفيديو فشل بعض الفراخ في اللحاق بأمهم بسبب عجزهم عن القفز للخروج من حمام السباحة.

ولتعليم الصغار، عادت البطة الأم إلى المياه مرة أخرى ليتبعها الصغار ثم أعادت أمامهم تمثيل طريقة الخروج من المياه، ليتمكن جميع الصغار هذه المرة من تقليدها والخروج من المياه بنجاح.