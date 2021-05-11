الشاي سيفقد نكهته بفعل تغير المناخ

المصدر: إعداد: نهى حوّا

توقع بحث بريطاني أن يؤدي الاحتباس الحراري واشتداد أزمة المناخ إلى تغير مذاق الشاي ونكهته، فضلاً عن تراجع مساحات زراعته في العالم.

كما رجح البحث الذي أعدته المنظمة غير الحكومية، «كريستشان أيد»، تراجع المحصول بشكل كبير في العقود المقبلة إذا ما واصل المناخ تدهوره بوتيرته الحالية، ذلك أن مناطق زراعة الشاي الأكبر في العالم ستكون الأكثر تضرراً بتغير الطقس.

وتوقع بحث الجمعية الذي نشرته صحيفة «غارديان» البريطانية أن تتراجع مساحة زراعة الشاي في كينيا، التي تنتج ما يقرب من نصف الشاي المستهلك في بريطانيا، وحيث ظروف المناخ لزراعة الشاي هي الأمثل حسب البحث، بأكثر من الربع بحلول 2050 في حين رجح أن تقضي أزمة المناخ على 39% من مناطق زراعة الشاي ذات الجودة المتوسطة، مع احتمال تأثر مناطق زراعة الشاي في الهند والصين وسيريلانكا.

لكن حتى قبل ظهور تلك الأضرار في مناطق الشاي، فإن مرتشفي الشاي قد يلاحظون تغييراً في نكهته بسب تأثير الفيضانات وتوقعات ازدياد هطول الأمطار في تلك المناطق، وهو ما سيغير طعم أوراق الشاي ويخفف ربما من فوائدها الصحية.