مهمة قمرية مدفوعة بعملة مشفرة

المصدر: (تورونتو - أ ف ب)

تطلق شركة «سبايس إكس» التي يملكها الملياردير إيلون ماسك قمراً اصطناعياً إلى القمر العام المقبل في مهمة مدفوعة بالكامل بواسطة عملة «دوج كوين» المشفرة، على ما أعلنت شركة «جيومتريك إنرجي كوربوريشن» الكندية التي ستدير المشروع.

وأوضحت الشركة التي تتخذ في كالغاري مقراً لها في بيان الأحد، أن القمر الاصطناعي المسمى «دوج 1»، سيُطلق بواسطة صاروخ «فالكون 9» تابع لـ«سبايس إكس» في الربع الأول من سنة 2022.

وأضافت أن القمر الاصطناعي المكعب الشكل، والذي يزن 40 كيلوغراماً يهدف إلى الحصول على «معلومات فضائية قمرية باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات يحملها».

وقال نائب رئيس المبيعات التجارية في «سبايس إكس» توم أوشينيرو: «يسعدنا إطلاق (دوج 1) إلى القمر!». واعتبر أن «المهمة ستثبت إمكان اعتماد العملات المشفرة خارج مدار الأرض، وسترسي أسس التجارة بين الكواكب».