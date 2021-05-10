القبض على 4 سعوديين تباهوا بإطلاق النار

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطان الأمنية السعودية القبض على 4 سعوديين، لإطلاقهم النار من سلاح ناري، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 4 سعوديين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإطلاقهم النار من سلاح ناري، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة "الرياض".

واضح أنه تم ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان من نوع رشاش ومسدس وطلقات نارية، وسلاح أبيض، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومسكر، ومبلغ (28,500) ريال.

وأضاف، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.